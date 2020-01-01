Меню
Как купить золото в России — все способы инвестирования
Раздел: Вклады и инвестиции
Как купить золото в России — все способы инвестирования

Как купить золото в России?

ТОП-5 способов покупки золота

  • Какие налоги действуют?
  • Слитки, монеты, ОМС или ETF?
  • Какой способ инвестирования в золото лучше?
Читать полностью

Именно этот драгоценный металл чаще всего используется инвесторами для хранения сбережений в условиях кризиса. Высокого дохода он не приносит, однако...

Апрель 2020
Читать
Кэшбэк по карте МТС Деньги Weekend
Раздел: Банковские карты
Кэшбэк по карте МТС Деньги Weekend — условия программы лояльности

Обзор кэшбэк-программы по карте МТС Деньги Weekend

Как начисляется кэшбэк?

  • Категории повышенного кэшбэка
  • Как потратить кэшбэк?
  • Основные плюсы программы лояльности
Читать полностью

Владельцы дебетовых карт МТС Деньги Weekend автоматически становятся участниками бонусной программы. Согласно её условиям, клиенты каждую неделю получают вознаграждение за...

Апрель 2020
Читать
Мошенничество с кредитами
Раздел: Кредиты
Мошенничество с кредитами в 2020 году — самые популярные схемы

Мошенничество с кредитами

Самые популярные способы присвоения кредитных средств

  • Как банки борятся с мошенниками?
  • Как обезопасить себя от мошенничества?
  • Какое наказание понесут кредитные аферисты?
Читать полностью

С развитием сферы кредитования расширились и способы незаконного присвоения злоумышленниками заёмных средств. Очевидно, что кредиты, полученные незаконным путём, никогда не...

Апрель 2020
Читать
MasterPass от MasterCard — что это такое?
Раздел: Переводы и платежи
MasterPass от MasterCard — что это такое, использование сервиса

MasterPass от MasterCard

Что это такое?

  • Для чего он нужен?
  • Как пользоваться данным сервисом?
  • Преимущества MasterPass
Читать полностью

Многие клиенты привыкли оплачивать покупки в интернете с помощью банковских карт и электронных кошельков. Однако с точки зрения безопасности для...

Апрель 2020
Читать
Тинькофф дарит акции при открытии брокерского счёта
Раздел: Вклады и инвестиции
Тинькофф дарит акции при открытии брокерского счёта

Тинькофф дарит акции при открытии брокерского счёта

Условия акции

  • Сроки проведения
  • Получение подарочных акций
  • Акции каких компаний можно получить?
Читать полностью

20 марта инвестиционный сервис Тинькофф Банка сообщил о запуске новой рекламной кампании, которая позволит привлечь новых клиентов на брокерское обслуживание....

Апрель 2020
Читать
Лучшие банковские карты для карантина
Раздел: Банковские карты
Банковские карты для карантина — ТОП-6 карт на время самоизоляции

Лучшие карты для карантина

Условия и тарифы

  • ТОП-3 дебетовые карты
  • ТОП-3 кредитные карты
  • Как происходит доставка пластика?
Читать полностью

В качестве дополнительной меры предосторожности от коронавирусной инфекции специалисты рекомендуют отказаться от использования наличных, а все покупки оплачивать картой. Сегодня...

Апрель 2020
Читать
Кэшбэк по карте №1 Ultra от Восточного Банка
Раздел: Банковские карты
Кэшбэк по карте №1 Ultra от Восточного Банка — условия программы

Обзор кэшбэк-программы по карте №1 Ultra

Категории повышенного кэшбэка

  • Лимиты по кэшбэку
  • За какие операции кэшбэк не начисляется?
  • Преимущества и недостатки
Читать полностью

Дебетовая карта №1 Ultra — это флагманский продукт Восточного Банка, который был представлен летом 2019 года. При использовании данного пластика...

Апрель 2020
Читать
Как пополнить карту Яндекс.Плюс?
Раздел: Банковские карты
Как пополнить карту Яндекс.Плюс — все способы

Все способы пополнения карты Яндекс.Плюс

Как пополнить карту Яндекс.Плюс?

  • От Альфа-Банка
  • От Тинькофф Банка
  • Лучшие бескомиссионные способы пополнения
Читать полностью

Данный продукт имеет ряд преимуществ, в числе которых — наличие процента на остаток, выгодная кэшбэк-программа, полностью бесплатное обслуживание. На карту...

Апрель 2020
Читать
Дебетовая карта МТС Деньги Weekend
Раздел: Банковские карты
Дебетовая карта МТС Деньги Weekend — условия, отзывы и онлайн-заявка

Обзор дебетовки МТС Деньги Weekend

Условия обслуживания

  • Кэшбэк-программа
  • Процент на остаток
  • Отзывы о карте
Читать полностью

Дебетовая карта МТС Деньги Weekend была представлена МТС Банком ещё летом 2017 года. За это время тарифы по дебетовке претерпели...

Апрель 2020
Читать
Новый налог на вклады свыше 1 миллиона рублей для физических лиц
Раздел: Вклады и инвестиции
Новый налог на вклады свыше 1 миллиона рублей для физических лиц

Новый налог на вклады для физических лиц

Главные особенности

  • С каких вкладов будет удерживаться?
  • Как рассчитывается?
  • С какого числа начнёт взиматься?
Читать полностью

В связи с непростой экономической и эпидемиологической ситуацией в России 25 марта 2020 года президент Владимир Путин предложил ряд первоочередных...

Апрель 2020
Читать