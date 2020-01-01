Как купить золото в России?
ТОП-5 способов покупки золота
Именно этот драгоценный металл чаще всего используется инвесторами для хранения сбережений в условиях кризиса. Высокого дохода он не приносит, однако...
Обзор кэшбэк-программы по карте МТС Деньги Weekend
Как начисляется кэшбэк?
Владельцы дебетовых карт МТС Деньги Weekend автоматически становятся участниками бонусной программы. Согласно её условиям, клиенты каждую неделю получают вознаграждение за...
Мошенничество с кредитами
Самые популярные способы присвоения кредитных средств
С развитием сферы кредитования расширились и способы незаконного присвоения злоумышленниками заёмных средств. Очевидно, что кредиты, полученные незаконным путём, никогда не...
MasterPass от MasterCard
Что это такое?
Многие клиенты привыкли оплачивать покупки в интернете с помощью банковских карт и электронных кошельков. Однако с точки зрения безопасности для...
Тинькофф дарит акции при открытии брокерского счёта
Условия акции
20 марта инвестиционный сервис Тинькофф Банка сообщил о запуске новой рекламной кампании, которая позволит привлечь новых клиентов на брокерское обслуживание....
Лучшие карты для карантина
Условия и тарифы
В качестве дополнительной меры предосторожности от коронавирусной инфекции специалисты рекомендуют отказаться от использования наличных, а все покупки оплачивать картой. Сегодня...
Обзор кэшбэк-программы по карте №1 Ultra
Категории повышенного кэшбэка
Дебетовая карта №1 Ultra — это флагманский продукт Восточного Банка, который был представлен летом 2019 года. При использовании данного пластика...
Все способы пополнения карты Яндекс.Плюс
Как пополнить карту Яндекс.Плюс?
Данный продукт имеет ряд преимуществ, в числе которых — наличие процента на остаток, выгодная кэшбэк-программа, полностью бесплатное обслуживание. На карту...
Обзор дебетовки МТС Деньги Weekend
Условия обслуживания
Дебетовая карта МТС Деньги Weekend была представлена МТС Банком ещё летом 2017 года. За это время тарифы по дебетовке претерпели...
Новый налог на вклады для физических лиц
Главные особенности
В связи с непростой экономической и эпидемиологической ситуацией в России 25 марта 2020 года президент Владимир Путин предложил ряд первоочередных...